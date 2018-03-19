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Жена пострадавшего от таллия жителя Таганрога пожаловалась на размер выплаты от завода
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Жена пострадавшего от таллия жителя Таганрога пожаловалась на размер выплаты от завода 

Деловое сообщество 3 часа назад
Жена сотрудника завода по производству самолетом-амфибий ТАНТК им. Г. М. Бериева Константина Колесникова Елена пожаловалось на недостаточную по ее мнению сумму компенсации на лечение. Предприятие выплатило ее мужу 13570 рублей. В связи с этим она организовала в Интернете сбор средств.
«В связи с «безграничной» щедростью завода в 13570 рублей и необходимостью в дальнейшем лечении и реабилитации, вновь публикуем реквизиты счёта для добровольных пожертвований», — сообщается в ее публикации.
Напомним, 28 сотрудников предприятия были госпитализированы в больницу из-за отравления химическим элементом таллием. В частности, у Константина Колесникова его норма в крови была превышена в 150 раз, днако врачи смогли его реанимировать. В ходе брифинга в таганрогской администрации было подчеркнуто, что расходы на лечение и реабилитацию пострадавших сотрудников возьмёт на себя ТАНТК им. Бериева.
Таллий относится к металлам и считается сильнодействующим ядом, аналогичен по токсичности мышьяку и свинцу, попадает в организм через пищеварение или дыхание. 1 г таллия вызывает интоксикацию, а большее количество является смертельным для человека, вещество может вызывать отек головного мозга, быструю потерю волос. При этом при производстве самолетов-амфибий он не применяется. Местные издания со ссылкой на собственные источники сообщают, что опасное вещество было добавлено неизвестным в кулер с водой.
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