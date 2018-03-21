В Госдуме рассмотрят жалобы журналисток на депутата Слуцкого 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в среду рассмотрит жалобы журналисток на главу комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, сообщил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба.
Аршба добавил, что направил заявительницам официальные приглашения, все журналистки подтвердили свое участие в заседании комиссии. Он также отметил, что считает необходимым личное присутствие Слуцкого на заседании.
Ранее депутата от ЛДПР обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» являются провокацией и заранее обречены на провал.
Ранее у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов, организованная Amnesty International. Активисты пикета требовали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в отношении Слуцкого. Также на акции присутствовала Рустамова.
Несколькими днями позднее у здания нижней палаты парламента прошла серия одиночных пикетов уже в поддержку Слуцкого. До десятка человек вышли к Госдуме с плакатами со словами поддержки в адрес депутата.
При этом Слуцкий 8 марта извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым «невольно причинил любые переживания».