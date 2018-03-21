В Госдуме рассмотрят жалобы журналисток на депутата Слуцкого

Аршба добавил, что направил заявительницам официальные приглашения, все журналистки подтвердили свое участие в заседании комиссии. Он также отметил, что считает необходимым личное присутствие Слуцкого на заседании.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна » являются провокацией и заранее обречены на провал.

Ранее у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов, организованная Amnesty International . Активисты пикета требовали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в отношении Слуцкого. Также на акции присутствовала Рустамова.

Несколькими днями позднее у здания нижней палаты парламента прошла серия одиночных пикетов уже в поддержку Слуцкого. До десятка человек вышли к Госдуме с плакатами со словами поддержки в адрес депутата.

При этом Слуцкий 8 марта извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым «невольно причинил любые переживания».