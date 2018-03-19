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Комиссия по этике рассмотрит жалобы журналисток на Слуцкого на этой неделе
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Комиссия по этике рассмотрит жалобы журналисток на Слуцкого на этой неделе 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Рассмотрение жалоб журналисток на председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в комиссии по депутатской этике может состояться на текущей неделе, заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба.
"Я думаю, на этой неделе", — сказал Аршба, отвечая на вопрос РИА Новости о дате заседания, отметив, что она ещё не назначена.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что думское руководство разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым «невольно причинил любые переживания».
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