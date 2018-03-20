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Россиян освободят от «налога на сарай»
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Россиян освободят от «налога на сарай» 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
На днях Федеральная налоговая служба разъяснила, за какие хозпостройки не надо платить налоги.
Скоро на дачу. Вы уверены, что все налоги уплачены, все постройки зарегистрированы? ФНС на днях опубликовала разъяснение, которое касается не только дачников, но и обитателей частных домов с приусадебной территорией по всей России.
Если у вас есть один или несколько сараев площадью меньше 50 кв. м, они должны быть зарегистрированы, но налог на имущество вы с такой сараюшки не платите. При условии, конечно, что не используете его в предпринимательских целях (к примеру, как склад). А также при условии, если обратитесь в налоговую по месту жительства с просьбой оформить вам соответствующую налоговую льготу. И помните: такая льгота применяется только для одной постройки.
Вообще-то местные власти могут ввести у себя на территории и более удобный для граждан порядок: к примеру, освободить от налога не один, а сразу несколько сараев у каждого владельца. Или, скажем, предоставить льготу по налогам на хозпостройки площадью больше 50 кв. м… Хозяин — барин. Только захотят ли — вот в чем вопрос.
Но есть и приятные новости. Теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения, уличные туалеты и душевые налогом по-прежнему не облагаются. Да и регистрировать их власти не требуют.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.
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