Власти Санкт-Петербурга потратят около 7 миллионов на навигацию к ЧМ-2018

Установку знаков планируют завершить в мае.

«Городской центр размещения рекламы и праздничного оформления» потратит почти семь миллионов из городского бюджета на размещение навигационных знаков на улицах города к ЧМ-2018.

Всего планируется установить 106 информационных знаков с использованием мультиязычной системы для пешеходов и 55 транспортных знаков. На специальных стендах будет размещена информация о проезде к стадиону, площадкам для болельщиков. Также будет обозначены направления к основным достопримечательностям города.

Выполнены информационные знаки будут из композитного материала и опоры из стали. Установить их планируют в мае 2018 года, сообщает издание «Невские Новости».