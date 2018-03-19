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Власти Санкт-Петербурга потратят около 7 миллионов на навигацию к ЧМ-2018
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Власти Санкт-Петербурга потратят около 7 миллионов на навигацию к ЧМ-2018 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Установку знаков планируют завершить в мае.
«Городской центр размещения рекламы и праздничного оформления» потратит почти семь миллионов из городского бюджета на размещение навигационных знаков на улицах города к ЧМ-2018.
Всего планируется установить 106 информационных знаков с использованием мультиязычной системы для пешеходов и 55 транспортных знаков. На специальных стендах будет размещена информация о проезде к стадиону, площадкам для болельщиков. Также будет обозначены направления к основным достопримечательностям города.
Выполнены информационные знаки будут из композитного материала и опоры из стали. Установить их планируют в мае 2018 года, сообщает издание «Невские Новости».
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