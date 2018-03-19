Школьники создали гид-проект по своему району

В рамках школьной проектной деятельности 7 «А» классом был представлен очень интересный проект. Об этом сообщается на сайте школы № 1354.

Проект связан с тем местом с уникальным районом Москвы — Южное Бутово, потому что и исторически, и географически этот район совершенно особый. Что, впрочем, подчеркивается в названиях его улиц. Ребята изучали историю района, побывали на Полигоне, на Бунинской аллее, на территории бывшего радио-контроля и много еще где. По следам этих экскурсий они составили великолепный гид маршрут, который был с успехом переведен на английский язык, в чем им немало помогала их классный руководитель Е. П. Шалабина. В следующем году проект обретет достойную видеопрезентацию.