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Метшин рассказал о «специально обученных людях», срывавших выборы
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Путин призвал запасников на сборы

Метшин рассказал о «специально обученных людях», срывавших выборы 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил в ходе делового понедельника, 19 марта о попытке сорвать выборы президента России в столице Татарстана. По словам Метшина, в Казань приехали «обученные, оплаченные, заинтересованные люди». В их задачи, по версии градоначальника, входило создание «нервозной обстановки» на участках. Они должны были «поставить под сомнение законность, легитимность выборов». Метшин говорит, что на участкахсотрудники полиции изъяли 45 листовок и 47 буклетов. Однако серьезных нарушений не отмечено. В целом, выборы прошли спокойно, говорит Метшин. Напомним, Татарстан дал Путину 82% голосов, Россия — 76%.
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