В Подмосковье в марте привели в порядок свыше 1,1 тыс. дворов и улиц

Более 1,1 тысячи нарушений в содержании дворов и улиц устранили в Подмосковье в марте по требованию инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, всего в регионе было проверено порядка 2 тысяч дворовых и уличных территорий, сообщила в понедельник руководитель ведомства Татьяна Витушева

По ее словам, административно-технические инспекторы провели с начала марта свыше 600 рейдов по проверке содержания дворовых и уличных территорий в городах и иных населенных пунктах Московской области.

«Всего инспекторами проверено свыше 2 тысяч объектов. По итогам проверок сотрудниками территориальных подразделений Госадмтехнадзора зафиксировано и устранено 1,11 тысячи нарушений в содержании дворовых и уличных территорий», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Она подчеркнула, что в результате принятых мер, в частности, приведены в порядок свыше 300 дворовых территорий и около 800 улиц, площадей и парков.

«Основное внимание, безусловно уделялось зимней уборке проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, расчистке от снега детских площадок, подходам к социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта, контейнерным площадкам. Кроме того, осуществлялся контроль за состоянием объектов освещения, наружных частей теплотрасс, состоянию ограждений и нежилых зданий», — перечислила Витушева.

По словам руководителя Госадмтехнадзора, ответственным лицам назначено 336 предупреждений и наложено штрафов на сумму 5,2 миллиона рублей.