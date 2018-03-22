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Торговые сети в марте устранили в Подмосковье свыше 80 нарушений зимней уборки
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Торговые сети в марте устранили в Подмосковье свыше 80 нарушений зимней уборки 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Крупные торговые сети «Агроторг», «Копейка» и «Дикси», работающие в Подмосковье, в марте по требованию Госадмтехнадзора Московской области ликвидировали более 80 нарушений правил зимней уборки, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили работу по устранению нарушений правил зимней уборки на объектах сетевой торговли.
«С начала марта крупными сетевыми торговыми организациями «Агроторг», «Копейка» и «Дикси» устранено свыше 80 нарушений правил зимней уборки, зафиксированных инспекторами за данный временной промежуток. В частности, по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора расчищены от снега тротуары и подъезды к торговым объектам, убрана наледь у входов, а также расчищены от снега и сосулек кровли магазинов», — сказала Витушева.
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области, в частности, отметила, что торговые объекты устранили более 80% выявленных с начала марта нарушений. Активнее всего устранялись нарушения на территории городских округов Подольск и Серпухов, а также в Щелковском и Воскресенском районах.
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