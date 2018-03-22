Торговые сети в марте устранили в Подмосковье свыше 80 нарушений зимней уборки

Крупные торговые сети «Агроторг», «Копейка» и «Дикси» , работающие в Подмосковье , в марте по требованию Госадмтехнадзора Московской области ликвидировали более 80 нарушений правил зимней уборки, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева

В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили работу по устранению нарушений правил зимней уборки на объектах сетевой торговли.

«С начала марта крупными сетевыми торговыми организациями «Агроторг», «Копейка» и «Дикси» устранено свыше 80 нарушений правил зимней уборки, зафиксированных инспекторами за данный временной промежуток. В частности, по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора расчищены от снега тротуары и подъезды к торговым объектам, убрана наледь у входов, а также расчищены от снега и сосулек кровли магазинов», — сказала Витушева.