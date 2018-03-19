В Екатеринбурге назначили нового главу метрополитена

У Екатеринбургской подземки появился новый директор. Метрополитен возглавил первый заместитель учреждения Андрей Панаиотиди, который несколько месяцев являлся и.о. главы.

— Андрей Михайлович стал директором с 12 марта, — уточнили Е1.RU в Екатеринбургском метрополитене.

Предыдущий директор Владимир Шафрай ушёл в отставку в январе. Как сообщала мэрия Екатеринбурга, он сделал это по собственному желанию. Подробностей ухода в мэрии не сообщили.

На прошлой неделе стало известно, что экс-глава Октябрьского района Александр Мирошник уволился с Уралтрансмаша ради работы в метро. Он занял пост первого заместителя директора Екатеринбургского метрополитена.