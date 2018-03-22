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Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса
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Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
На платформе был создан «Поступок», цель которого — собрать 555 тысяч рублей, все средства поступят в фонд защиты дикой природы (WWF России). Средства собираются через пожертвования всех желающих, свою часть по желанию вносят и сами путешественники, участники экспедиций.
Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса
После завершения каждой поездки на «Поступок» перечисляется и часть суммы, собранной в ходе организации путешествия. Собранные средства пойдут на одно из приоритетных направлений деятельности Всемирного фонда дикой природы — организацию антибраконьерских мероприятий в местах обитания краснокнижного ирбиса.
"Объединяясь, мы можем делать хорошие вещи и помогать тем, кто в этом нуждается. В данном случае речь о снежном барсе, особей которого в нашей стране насчитывается всего около 70-90. Ирбис — таинственный и загадочный зверь — до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Это исчезающий вид, внесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы", — отметила директор фонда по работе с корпоративными партнерами и сторонниками фонда Ирина Воробьева.
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