Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса

На платформе был создан «Поступок», цель которого — собрать 555 тысяч рублей, все средства поступят в фонд защиты дикой природы (WWF России ). Средства собираются через пожертвования всех желающих, свою часть по желанию вносят и сами путешественники, участники экспедиций.

Путешественники отправились на Байкал для спасения ирбиса

После завершения каждой поездки на «Поступок» перечисляется и часть суммы, собранной в ходе организации путешествия. Собранные средства пойдут на одно из приоритетных направлений деятельности Всемирного фонда дикой природы — организацию антибраконьерских мероприятий в местах обитания краснокнижного ирбиса.