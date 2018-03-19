Стартап Eliport создает полностью автономную сеть дронов для доставки покупок

Прикладная логистика будущего, на уровне доставок простых покупок, которые совершаются через Интернет, будет столь сложной и громоздкой, что человек с ней априори не справится. Нужно передать все в цепкие манипуляторы роботов, решили испанские разработчики, и запустили проект доставки посылок дронами Eliport. Единичная особь в «зоопарке» Eliport на сегодня представляет собой 4-колесный электромобиль-робот, с грузоподъемностью 30-40 кг и дальностью автономного хода до 25 км на одной заправке. Робот оснащен полутора десятками сенсоров, лидаром и радаром, умеет черпать знания из карты местности и получать координаты при помощи GPS. Движется он полностью самостоятельно, без контроля оператора.

Алгоритм использования Eliport-ботов выглядит так: на складе кран ставит в грузовой отсек робота пакет с грузом, затем тот лавирует по тротуарам до цели, где перемещает пакет в специальный «почтовый ящик». Пользователям придется поставить такие у себя дома, если они хотят пользоваться услугами сервиса. Но зато Eliport-дрон никому не отдавит ноги и не попадет под машину, не создаст риска для своего груза.

Чтобы оптимизировать эксплуатацию машин, авторизованные пользователи получат возможность остановить носильщика и доложить в его контейнер свой груз, добавив новую цель доставки, чтобы робот не ездил пустым. В Eliport собираются воплотить концепт в металле к осени текущего года, до 2020 года наладить массовую работу дронов, а в 2021-ом уже начать развозить товары.