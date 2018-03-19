До конца года будут построены два футбольных манежа для Академии «Краснодара»

До конца года футбольная Академия «Краснодара» увеличится на два манежа, сообщает клубная пресс-служба. Два типовых здания будут построены в Краснодаре — на улице Калинина (район Тургеневского моста) и на Ейском шоссе (район Витаминкомбината). Каждый из манежей сможет принять на обучение до 1000 мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет. Все типовые комплексы оборудованы игровыми полями, раздевалками, душевыми и удобными зрительскими местами. Сегодня для занятий футболом в Краснодарском крае открыт 21 манеж Академии «Краснодара». Все тренировки проводятся абсолютно бесплатно, и юные воспитанники обеспечиваются спортивной экипировкой. Всего в филиалах Академии сейчас обучаются около 11 тысяч воспитанников.