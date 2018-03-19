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До конца года будут построены два футбольных манежа для Академии «Краснодара»
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До конца года будут построены два футбольных манежа для Академии «Краснодара» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
До конца года футбольная Академия «Краснодара» увеличится на два манежа, сообщает клубная пресс-служба. Два типовых здания будут построены в Краснодаре — на улице Калинина (район Тургеневского моста) и на Ейском шоссе (район Витаминкомбината).
Каждый из манежей сможет принять на обучение до 1000 мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет. Все типовые комплексы оборудованы игровыми полями, раздевалками, душевыми и удобными зрительскими местами.
Сегодня для занятий футболом в Краснодарском крае открыт 21 манеж Академии «Краснодара». Все тренировки проводятся абсолютно бесплатно, и юные воспитанники обеспечиваются спортивной экипировкой. Всего в филиалах Академии сейчас обучаются около 11 тысяч воспитанников.
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