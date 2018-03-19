В Неме закрыли два центра микрокредитования

Два предприятия райцентра осуществляли кредитную деятельность без лицензии.

По заявлению прокуратуры Немского района суд прекратил деятельность двух местных микрофинансовых организаций. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Кировской области, они не были занесены в соответствующий государственный реестр.

Дело было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя из Немы, а также ООО «Авангард». Последнее, помимо работы без лицензии, собирало персональные данные клиентов без получения от них согласия на обработку. В итоге руководителю ООО «Авангард» был дополнительно выписан штраф на сумму более 200 тысяч рублей.

Фото — cultmoscow.com