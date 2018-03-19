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Видеоблогер красиво «похоронил» спиннеры
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Видеоблогер красиво «похоронил» спиннеры 

Tlum.ru 3 часа назад
Фото: Tlum.ru
Ваш ребенок еще крутит спиннеры? Сомневаемся. Они, как и любое модное увлечение, уже почти забыты и пылятся на полках и в коробках с игрушками. И если вы собирались их выбросить, предложим вам напоследок еще одну идею того, что можно с ними сделать.
Видеоблогер Kaplamino построил из спиннеров машину Голдберга и красиво «похоронил» эту забаву. Смотрите сами!
Источник: Kaplamino
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