РМК выращивает своих «рабочих» в сфере IT

Готовые кадры — дефицит.

В рамках дня открытых дверей IT-отрасли «Пик IT» в Уральском федеральном университете прошел круглый стол «Кадры для ИТ: как и кого готовить?». Участие в нем приняли руководители Русской медной компании.

Топ-менеджеры и руководители компаний IT-сферы и других отраслей, HR-специалисты и представители вузов обсудили, какие сотрудники нужны компаниям, какие требования к работодателям предъявляют IT-специалисты и как готовить конкурентоспособные кадры в отрасли.

По данным зампроректора по информационной политике, директора медиацентра УрФУ Алексея Фаюстова, дефицит специалистов в IT составляет около миллиона человек. При этом у промышленных предприятий особый спрос не на инженерно-технических работников, а на ITшников -"рабочих".

"Производству не хватает именно рабочих профессионалов в IT. У нас нет задачи разработать новый процесс. Нам необходимо эффективно эксплуатировать действующие решения в области информационных технологий в промышленном контуре. Для этого нужны квалифицированные подготовленные рабочие", подтвердил вице-президент РМК по информационным технологиям Сергей Шувалов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, для развития персонала в сфере IT РМК несколько раз в год организует обучение сотрудников управляющей компании и предприятий Группы с участием внешних преподавателей и внутренних экспертов. Чтобы быть в курсе актуальных тенденций и решений в отрасли, для IT-специалистов и инженеров автоматизированных систем управления технологическим процессом проводят Дни технологий. В рамках первого такого мероприятия, в октябре 2017 года, системный интегратор Softline и региональные представители HPE, «Лаборатория Касперского», VMWare и Veeam рассказали инженерам холдинга о решениях, отвечающих требованиям российского законодательства и потребностям промпредприятий в области защиты информации.

РМК внедряет на своих предприятиях решения в области автоматизации технологических и производственных процессов, поэтому квалификации, адаптивности и добросовестности IT-специалистов в компании уделяют особое внимание. Ведь для современных промышленных предприятий информационные технологии стали «нервной системой», от которой все больше зависит и технологическая, и экологическая безопасность производства.