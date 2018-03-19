Россельхознадзор оштрафовал владельца сельхозземли в Можайске на 400 тыс. рублей

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало на 400 тысяч рублей за соблюдение требований земельного законодательства собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,01 гектара в подмосковном городском округе Можайск — ООО «Агроном», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате проверки установлено невыполнение требований и мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Участки не используются для сельхозпроизводства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не огорожены, доступ к ним не ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.

«За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, управлением ООО «Агроном» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.