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Россельхознадзор оштрафовал владельца сельхозземли в Можайске на 400 тыс. рублей
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Россельхознадзор оштрафовал владельца сельхозземли в Можайске на 400 тыс. рублей 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало на 400 тысяч рублей за соблюдение требований земельного законодательства собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,01 гектара в подмосковном городском округе Можайск — ООО «Агроном», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В результате проверки установлено невыполнение требований и мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Участки не используются для сельхозпроизводства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не огорожены, доступ к ним не ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.
«За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, управлением ООО «Агроном» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
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