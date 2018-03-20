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Россельхознадзор оштрафовал подмосковный магазин «Перекресток» на 300 тыс. руб.
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Россельхознадзор оштрафовал подмосковный магазин «Перекресток» на 300 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Тверская неделя
Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафован подмосковный магазин «Перекресток» на 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении АО «ТД „Перекресток“ (Московская область, Серпухов, Московское шоссе, д. 55.), осуществляющего хранение и реализацию продукции животного происхождения, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ. В результате проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза „О безопасности пищевой продукции“, — говорится в сообщении.
Как уточняется, АО „ТД „Перекресток“ допустило реализацию и хранение пищевой продукции животного происхождения (фарш куриный), в пробе которой выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов или общей бактериальной обсемененности, что подтверждается протоколом испытаний Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ „ЦНМВЛ“). В ведомстве подчеркнули, что высокая бактериальная обсемененность является частой причиной пищевых отравлений с признаками диареи, гастроэнтерита, возникающих у людей. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди, отметили в пресс-службе.
“За выявленные нарушения управлением АО „ТД „Перекресток“ привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 300 тыс. руб. “, — резюмировали в ведомстве.
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