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JWT отказалось от должности креативного директора
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JWT отказалось от должности креативного директора 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
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Агентство J. Walter Thompson Co. (JWT) отказалось от должности глобального креативного директора. Это случилось после ухода Мэтта Иствуда, занимавшего пост CCO с июля 2014 года, сообщает Adweek.
Глава JWT Тамара Ингрэм заявила, что агентство решило переосмыслить свое будущее. Реструктуризация позволит компании стать более гибкой, а также использовать преимущества, связанные с наличием глобального кадрового резерва. Ингрэм от лица JWT поблагодарила Иствуда за проделанную работу.
В письме сотрудникам Ингрэм отметила, что креатив остается ключевым моментом для их бизнеса, однако этот процесс становится все более коллективным, освобождается от прежних узких рамок. Теперь JWT полагается на тех людей, кто лучше всего разбирается в конкретном проекте, независимо от занимаемой должности.
Глобальный креативный совет JWT будет развиваться, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов и иметь доступ к постоянно пополняющемуся списку талантов со всего мира.
Агентство, входящее в холдинг WPP, не впервые остается без креативного директора. Ранее эта должность была вакантной с 2009, когда JWT покинул Крейг Дэвис, по 2014 год.
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