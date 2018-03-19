Бани-сауны, аэропорт и жители микрорайона Восточный завтра без воды

АО «Водный союз» продолжает плановые ремонтные работы на водопроводной сети Кургана. Так, как сообщили в пресс-службе предприятия, 20 марта планируется отключение холодного водоснабжения в микрорайоне Восточный для врезок водопровода диаметром 160 мм по адресу: ул. Авиационная, 9. Подача воды будет ограничена с 9 до 21 часа.

Без холодного водоснабжения останутся потребители по следующим адресам:

— ул. Гагарина с 34а и 34 по 86, в том числе Горэлектросети и Бани-Сауны; 41а, 41б, 41д (аэропорт).

— ул. Урожайная (полностью), в т.ч. № 147а (детсад №34 «Филиппок»).

— пос. Мало — Чаусово — частный сектор.

— ул. Спортивная,11 (школа №14).

— ул. Орджоникидзе, 36, 36а, 40.

Для справки:

Только за февраль 2018 года, по данным АО «Водный союз», аварийных ситуаций на водоводе в столице Зауралья произошло 56, аварий канализации (коллектора) — 473. Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей.