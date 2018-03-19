Завтра состоится торжественная церемония открытия Клинического госпиталя ИДК

В ней примут участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Запуск Клинического госпиталя ИДК является не только заметным шагом на пути реализации социальной программы региона, но и наглядным примером разумного взаимодействия частного и государственного сектора здравоохранения.

Напомним, подготовка к возведению госпиталя началась в 2014 году, когда между Правительством Самарской области и ГК «Мать и дитя» был подписан меморандум о создании нового многопрофильного медицинского центра. А уже 5 марта 2018 года госпиталь принял своих первых пациентов. Новый клинический госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя» — это 15 тысяч квадратных метров, на которых располагается современное акушерское отделение и отделение ЭКО, родильный блок, лаборатория, которая может проводить свыше 1 000 различных анализов, а также поликлиника и стационар, где могут обслуживаться дети и взрослые. Комплексный подход — отличительная сторона всех медицинских учреждений Группы, и самарский госпиталь не станет исключением.

Какие услуги оказываются населению стратегически важного региона страны в Клиническом госпитале ИДК?

ЭКО, внутриматочная инсеминация, ПГД, ПИКСИ, ИКСИ, стимуляция овуляции, донорские программы, программа суррогатного материнства.

Ведение беременности и родов. В госпитале оборудован роддом, а также реанимация для младенцев.

Операции по гинекологии и урологии, ортопедии и проктологии, ЛОР-операции, общая и пластическая хирургия, онкология.

КТ, рентгенография, маммография, МРТ.

ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, ЭХО.

Более 1 000 лабораторных исследований.