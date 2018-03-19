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Завтра состоится торжественная церемония открытия Клинического госпиталя ИДК
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Завтра состоится торжественная церемония открытия Клинического госпиталя ИДК 

Волга Ньюс 3 часа назад
В ней примут участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Запуск Клинического госпиталя ИДК является не только заметным шагом на пути реализации социальной программы региона, но и наглядным примером разумного взаимодействия частного и государственного сектора здравоохранения.
Напомним, подготовка к возведению госпиталя началась в 2014 году, когда между Правительством Самарской области и ГК «Мать и дитя» был подписан меморандум о создании нового многопрофильного медицинского центра. А уже 5 марта 2018 года госпиталь принял своих первых пациентов. Новый клинический госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя» — это 15 тысяч квадратных метров, на которых располагается современное акушерское отделение и отделение ЭКО, родильный блок, лаборатория, которая может проводить свыше 1 000 различных анализов, а также поликлиника и стационар, где могут обслуживаться дети и взрослые. Комплексный подход — отличительная сторона всех медицинских учреждений Группы, и самарский госпиталь не станет исключением.
Какие услуги оказываются населению стратегически важного региона страны в Клиническом госпитале ИДК?
ЭКО, внутриматочная инсеминация, ПГД, ПИКСИ, ИКСИ, стимуляция овуляции, донорские программы, программа суррогатного материнства.
Ведение беременности и родов. В госпитале оборудован роддом, а также реанимация для младенцев.
Операции по гинекологии и урологии, ортопедии и проктологии, ЛОР-операции, общая и пластическая хирургия, онкология.
КТ, рентгенография, маммография, МРТ.
ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, ЭХО.
Более 1 000 лабораторных исследований.
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