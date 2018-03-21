В Самаре открыли клинический госпиталь ИДК

ГК «Мать и дитя» — одна из крупнейших компаний в сфере здравоохранения в России . Сегодня она объединяет 36 медицинских учреждений в 22 городах страны. В группе компаний трудится более 7 тыс. квалифицированных специалистов. В прошлом году в клиниках и стационарах группы компаний получили медицинскую помощь 1,2 млн человек.

Как отметила Ольга голодец , директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер — человек, озаренный идеей нового современного здравоохранения. Компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже, регулярно осуществляет серьезные инвестиции в развитие отечественной медицины.

3,5 млрд рублей — столько стоит возведенный госпиталь, где будут оказывать медпомощь на высочайшем уровне.

"Мы твердо уверены, что клиники, которые открываются в регионах, ничем не уступают учреждениям, расположенным в Москве Подмосковье . Везде задается высочайший мировой стандарт здравоохранения. Для нас государственно-частное партнерство представляет особую важность, потому что такие предприятия, как группа компаний «Мать и дитя», являются локомотивами отрасли", — заявила вице-премьер.

Михаил Бабич, в свою очередь, подчеркнул, что есть еще одна цифра, о которой нужно помнить и говорить: «Почти тысяча сотрудников будут работать здесь. Они обладают самыми высокими компетенциями, будут пользоваться самыми современными технологиями. И все это будет доступно для большого количества людей».

Полпред сообщил, что из пяти госпиталей «Мать и дитя» два открыто в Приволжском федеральном округе — в Уфе Самаре . А через полтора-два месяца в Татарстане будет заложена третья подобная клиника.

"Я очень рад, что этот проект состоялся, что у нас была возможность доложить Владимиру Владимировичу Путину , что такой объект построен в Самарской области . Президент отметил важность этого события и пожелал коллективу успехов в работе", — сказал Михаил Бабич. Также он отметил, что регион приложил значительные финансовые, технические, административные усилия для того, чтобы госпиталь был построен с нуля всего за полтора года.

Дмитрий Азаров в своем поздравлении подчеркнул, что новый госпиталь — это не только крупнейший инвестиционный проект: «Это очень серьезный вклад в сохранение самого важного для нашей страны — человека».

По его мнению, демографическая ситуация в Самарской области будет и впредь улучшаться, и новый госпиталь будет способствовать этому: «Я уверен, что сюда с удовольствием будут приезжать родители, семьи со всей губернии. Конечно, будут приезжать и из других регионов и соседних стран. И мы готовы оказать этому всемерную поддержку».

Марк Курцер отметил, что Самара всегда была крупным научным центром и ГК «Мать и дитя» повезло, что удалось закрепиться здесь: «Мы получили огромную поддержку от области, и только благодаря этому мы смогли построиться в такой короткий срок».

Высокие гости детально ознакомились с работой нового медучреждения. В структуру госпиталя входят стационарные и амбулаторные отделения, перинатальный и диагностический центры. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в хирургическом стационаре для взрослых по направлениям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия и др. Для детей открыт педиатрический стационар.

Ольга Голодец отметила, что госпиталь возведен по самым современным стандартам оказания медпомощи: «Он построен с огромной любовью к пациенту. Очень радует высокий уровень профессиональной подготовки персонала. Здесь выдерживается высочайший уровень медицинских технологий. Все настолько продумано и комфортно для пациентов, что это, конечно, огромный вклад в развитие здравоохранения не только Самарской области, но и всей страны».

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что реализация таких проектов в рамках государственно-частного партнерства будет продолжаться: «Только в этом году мы открыли шесть объектов в рамках ГЧП. Создаем все условия, сопровождаем инвестиционные проекты на всех этапах. Наша задача — чтобы любой инвестор имел оптимальные возможности для реализации своего проекта».