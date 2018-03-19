На Кунцевском кладбище прошел митинг памяти, приуроченный к 85-летию Московской прокуратуры

16 марта в честь 85-летия со дня образования Московской прокуратуры на Кунцевском кладбище состоялся митинг памяти возле могилы Александра Николаевича Васильева, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, прокурора города Москвы (1944 –1952) и солдата Великой Отечественной войны. Выразить дань уважения и почтить память Васильева А. Н. прибыли: заместить прокурора г. Москвы Цыганов Андрей Леонидович, прокурор Западного административного округа Радионов Григорий Геннадьевич, прокурор Кунцевской межрайонной прокуратуры Вощинский Михаил Владимирович, начальник пенсионного отдела прокуратуры г. Москвы Валентина АлексеевнаТитова, а также представители Региональной общественной организации ветеранов Московской городской прокуратуры.

Цыганов Андрей Леонидович в первую очередь поприветствовал присутствующих ветеранов прокуратуры и поблагодарил за участие в данной памятной акции. Далее произнес речь, посвященную Васильеву А. Н., напомнил яркие факты его биографии и отметил, что Васильев А. Н. прожил насыщенную интересную жизнь, являлся и является образцом для подражания в своей профессиональной деятельности. Его служебные достижения всегда будут чтить и помнить.

После торжественного возложения венков и цветов к памятнику ВасильеваА. Н., участники мероприятия отправились в Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни, где прошла панихида, посвященная памяти всех ныне ушедших коллег, чьи дела и заслуги живут и по сей день.

Фото: Ольга Кортосова