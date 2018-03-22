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О творчестве Максима Горького поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской
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О творчестве Максима Горького поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Беседа с юными читателями о творчестве Максима Горького состоялась в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Мы говорили о жизни и произведениях Горького, таких как «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». Ребята с удовольствием посмотрели отрывки из экранизаций этих сказок и ответили на вопросы интерактивной викторины, — добавила Анастасия Лунева.
Напомним, что библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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