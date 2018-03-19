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О проблемах защиты водных ресурсов поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской
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Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

О проблемах защиты водных ресурсов поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 4 часа назад
Фото: Эхо района
Познавательная беседа и мастер-класс на тему защиты водных ресурсов состоялись в библиотеке №104, которая расположена на улице 1-я Новокузьминская в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Мы поговорили о том, что может сделать каждый из нас, чтобы бережно относиться к воде, а на мастер-классе «Среди тайн и чудес воды» сделали яркую медузу своими руками, — добавила Анастасия Лунева.
Добавим, что библиотека №104 расположена по адресу: улица 1-я Новокузьминская, 16, корпус 2. (то)
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