О проблемах защиты водных ресурсов поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской

Познавательная беседа и мастер-класс на тему защиты водных ресурсов состоялись в библиотеке №104, которая расположена на улице 1-я Новокузьминская в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Мы поговорили о том, что может сделать каждый из нас, чтобы бережно относиться к воде, а на мастер-классе «Среди тайн и чудес воды» сделали яркую медузу своими руками, — добавила Анастасия Лунева.

Добавим, что библиотека №104 расположена по адресу: улица 1-я Новокузьминская, 16, корпус 2. (то)