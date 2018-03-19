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Поголовье скота в Нижегородской увеличено на 770 голов
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Поголовье скота в Нижегородской увеличено на 770 голов 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: В городе N
Поголовье скота в племенных хозяйствах Нижегородской области в 2017 году увеличено на 770 голов по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно информации, в общей сложности в областных хозяйствах содержится около 29 тысяч высокопродуктивных коров. Удельный вес племенных коров в регионе составляет 29%, что на 15% выше среднероссийского уровня.
По словам главы минсельхоза, племенными предприятиями области производится более 40% молока от общего объема. По итогам прошлого года надой на фуражную корову в племенных хозяйствах к уровню 2016 года вырос на 216 килограммов и составил более семи тысяч килограммов молока.
В Нижегородской области расположено 48 племенных предприятий, занимающихся молочным и мясным скотоводством. Племенная база молочного скотоводства представлена 32 племзаводами и восемью племрепродукторами.
Напомним, коноплю начнут выращивать в Нижегородской области.
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