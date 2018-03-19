Поголовье скота в Нижегородской увеличено на 770 голов

Поголовье скота в племенных хозяйствах Нижегородской области в 2017 году увеличено на 770 голов по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов , сообщает пресс-служба правительства.

Согласно информации, в общей сложности в областных хозяйствах содержится около 29 тысяч высокопродуктивных коров. Удельный вес племенных коров в регионе составляет 29%, что на 15% выше среднероссийского уровня.

По словам главы минсельхоза, племенными предприятиями области производится более 40% молока от общего объема. По итогам прошлого года надой на фуражную корову в племенных хозяйствах к уровню 2016 года вырос на 216 килограммов и составил более семи тысяч килограммов молока.

В Нижегородской области расположено 48 племенных предприятий, занимающихся молочным и мясным скотоводством. Племенная база молочного скотоводства представлена 32 племзаводами и восемью племрепродукторами.

Напомним, коноплю начнут выращивать в Нижегородской области.