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Названы победители конкурса стартапов от «Росатома» на 1,5 млн рублей
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Названы победители конкурса стартапов от «Росатома» на 1,5 млн рублей 

RB.ru 4 часа назад
Всего на конкурс было подано 1103 заявки, 342 проекта прошли предварительный отбор и были направлены на экспертизу. Из более чем 100 участников эксперты отобрали 11 финалистов.
Среди них — разработчик оборудования для 3D-печати из композитов, армированных непрерывными волокнами, «Анизопринт»; создатель интеллектуальной IoT-платформы предиктивной аналитики, сокращающей расходы на техническое обслуживание оборудования; интегрированная система обеспечения безопасности работ от компании «Визитек»; проект топливных элементов BMPower, решающий проблему продолжительности автономной работы дронов, робототехники и спецтранспорта; проект скоростной 3D-печати FDM ver.2.0.
«Для нас конкурс «Вектор» — это возможность не просто выделить и поощрить талантливых людей, а посмотреть проекты для практичного применения в госкорпорации «Росатом». Договорившись с правообладателями, найти возможность совместно их реализовать, создав ещё одну точку роста, ещё одно направление для нашей деятельности», — отметил первый замгендиректора ГК «Росатом» Кирилл Комаров.
Конкурс «Вектор» проходил с осени 2017 года. В нем участвовали авторы разработок на стадиях идеи и промышленного образца, запуска компании и действующего бизнеса по таким направлениям, как аддитивные технологии (трехмерная печать), робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители энергии, чистая вода. В число направлений конкурса также входили инжиниринг комплексной энергоструктуры, энергосистемы на основе высокотемпературных сверхпроводников, искусственный интеллект.
Победители конкурса также могут получить гранты в размере до 5 млн рублей от «Сколково» в случае получения статуса резидента фонда.
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