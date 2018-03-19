Ещё
Почти на 20% увеличил в январе-феврале грузооборот Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Почти на 20% увеличил в январе-феврале грузооборот Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП) 

РЖД-Партнер 4 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В январе-феврале ОАО «ВМРП» сумело увеличить общий грузооборот более чем на 100 тыс. т или 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За 2 месяца компанией обработано 618,5 тыс. т грузов различной номенклатуры.
При этом причалы порта особенно были востребованы для рыболовецкого флота. За два месяца (в Охотском море шла минтаевая и сельдевая путина) стивидором обработано 32 судна с рыбой, что на 18,5% превысило прошлогодний результат. В частности, в феврале портовики приняли крупнейшую рыболовную плавбазу «Всеволод Сибирцев» с 3 тыс. т рыбопродукции.
По данным Росрыболовства, на начало марта 2018 года дальневосточными промысловиками выловлено 478 тыс. т минтая и 56 тыс. т сельди.
В ВМРП объясняют рост грузовой работы модернизацией действующих мощностей и вводом в эксплуатацию нового современного оборудования. Отметим, в 2017 году объем перевалки в этом порту достиг рекордного показателя в 4 млн т. Помимо рыбной продукции, увеличение наблюдалось по переработке металлолома, контейнеров, навалочным грузам.
РЖД-Партнер: последние новости
Росавиация озвучила окончательное решение по Azur Air Хельсинки и Осло подготовят предложения по проекту Арктической железной дороги к декабрю Путин поручил изучить вопрос о продлении ж/д-ветки от Красноярска до аэропорта Емельяново
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»985
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие309
Путин призвал запасников на сборы92
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова25
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение