Почти на 20% увеличил в январе-феврале грузооборот Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП)

В январе-феврале ОАО «ВМРП» сумело увеличить общий грузооборот более чем на 100 тыс. т или 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За 2 месяца компанией обработано 618,5 тыс. т грузов различной номенклатуры.

При этом причалы порта особенно были востребованы для рыболовецкого флота. За два месяца (в Охотском море шла минтаевая и сельдевая путина) стивидором обработано 32 судна с рыбой, что на 18,5% превысило прошлогодний результат. В частности, в феврале портовики приняли крупнейшую рыболовную плавбазу «Всеволод Сибирцев» с 3 тыс. т рыбопродукции.

По данным Росрыболовства, на начало марта 2018 года дальневосточными промысловиками выловлено 478 тыс. т минтая и 56 тыс. т сельди.

В ВМРП объясняют рост грузовой работы модернизацией действующих мощностей и вводом в эксплуатацию нового современного оборудования. Отметим, в 2017 году объем перевалки в этом порту достиг рекордного показателя в 4 млн т. Помимо рыбной продукции, увеличение наблюдалось по переработке металлолома, контейнеров, навалочным грузам.