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На Дону голосовали за Дейнерис и ели на участках котлеты: подборка забавных фото с прошедших выборов
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На Дону голосовали за Дейнерис и ели на участках котлеты: подборка забавных фото с прошедших выборов 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
Итоги голосования подведены, и теперь можно вспомнить все самое забавное и интересное, с чем ростовчане столкнулись на выборах. Национальный колорит, «праздник живота» с котлетами и винегретом посреди избирательных участков, казак, прискакавший на лошади: публикуем самые яркие кадры.
Практически на каждом участке ждали певцы и танцоры. Чтоб голосовать было веселее.
Выборы — неплохая возможность продемонстрировать свои таланты!
Отплясывать можно не только народные танцы, но и что-нибудь посовременнее
Вот такие певицы встречали Василия Голубева на участке
Ну и какой же праздник без баяниста?
Выступали не только взрослые. Этих девочек нарядили в костюмы березок
А эти красавицы встречали избирателей на участке в РИНХе
Проголосовать — вопрос десяти минут, однако на многих участках организаторы очень боялись, что люди успеют проголодаться за это время. Поэтому столы просто ломились от угощений. Вот чем кормили ростовчан:
Проголосовали — теперь бы поесть
Вкуснота!
Леденцы на палочке на участке, где голосовал губернатор
Пирожками и леденцами дело не ограничилось — на участке, где голосовал митрополит Меркурий, в школе № 79 продавали вареную морковь и картошку — сейчас ведь все-таки Великий пост. Однако для тех, кто его не соблюдает, не забыли пожарить котлетки.
30 рублей за одну картошку — для по-настоящему голодных!
Сладкие рулеты для тех, кто пост не соблюдает
На участок на улице Солидарности прискакал казак на лошади.
Казак и лошадь дали интервью журналистам
Бассейн из шариков
Партия любителей пива — кандидат от народа!
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