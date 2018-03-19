На Дону голосовали за Дейнерис и ели на участках котлеты: подборка забавных фото с прошедших выборов

Итоги голосования подведены, и теперь можно вспомнить все самое забавное и интересное, с чем ростовчане столкнулись на выборах. Национальный колорит, «праздник живота» с котлетами и винегретом посреди избирательных участков, казак, прискакавший на лошади: публикуем самые яркие кадры.

Практически на каждом участке ждали певцы и танцоры. Чтоб голосовать было веселее.

Выборы — неплохая возможность продемонстрировать свои таланты!

Отплясывать можно не только народные танцы, но и что-нибудь посовременнее

Вот такие певицы встречали Василия Голубева на участке

Ну и какой же праздник без баяниста?

Выступали не только взрослые. Этих девочек нарядили в костюмы березок

А эти красавицы встречали избирателей на участке в РИНХе

Проголосовать — вопрос десяти минут, однако на многих участках организаторы очень боялись, что люди успеют проголодаться за это время. Поэтому столы просто ломились от угощений. Вот чем кормили ростовчан:

Проголосовали — теперь бы поесть

Вкуснота!

Леденцы на палочке на участке, где голосовал губернатор

Пирожками и леденцами дело не ограничилось — на участке, где голосовал митрополит Меркурий, в школе № 79 продавали вареную морковь и картошку — сейчас ведь все-таки Великий пост. Однако для тех, кто его не соблюдает, не забыли пожарить котлетки.

30 рублей за одну картошку — для по-настоящему голодных!

Сладкие рулеты для тех, кто пост не соблюдает

На участок на улице Солидарности прискакал казак на лошади.

Казак и лошадь дали интервью журналистам

Бассейн из шариков

Партия любителей пива — кандидат от народа!