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В филиале Губкинсого университета прошло торжество, посвященное круглой дате
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Путин призвал запасников на сборы

В филиале Губкинсого университета прошло торжество, посвященное круглой дате 

Вестник района Гагаринский 4 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие коллектива филиала Губкинского университета. На мероприятии напомнили о том, какое большое место занимает развитие газовой промышленности в Оренбурге.
Освоение первой скважины Краснохолмского месторождения, строительство высокотехнологичных газового и гелиевого заводов были важнейшими этапами в формировании газового комплекса. В 1984 году филиал в Оренберге был открыт под конкретную задачу — подготовить инженерные кадры, способные работать в сложных условиях добычи и переработки газа на территории региона.
Сегодня Оренбургский филиал Губкинского университета и ведущие нефтегазовые компании «Оренбургнефть» и «Газпром добыча Оренбург» являются партнерами.
Оренбургский филиал уделяет вопросам сохранения исторической памяти большое внимание, что подтвердили в своих выступлениях директор филиала профессор Сергей Горшенин и директор краеведческого музея, к.и.н. Наталья Еремина.
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