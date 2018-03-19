В филиале Губкинсого университета прошло торжество, посвященное круглой дате

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие коллектива филиала Губкинского университета. На мероприятии напомнили о том, какое большое место занимает развитие газовой промышленности в Оренбурге

Освоение первой скважины Краснохолмского месторождения, строительство высокотехнологичных газового и гелиевого заводов были важнейшими этапами в формировании газового комплекса. В 1984 году филиал в Оренберге был открыт под конкретную задачу — подготовить инженерные кадры, способные работать в сложных условиях добычи и переработки газа на территории региона.

Сегодня Оренбургский филиал Губкинского университета и ведущие нефтегазовые компании «Оренбургнефть» и « Газпром добыча Оренбург» являются партнерами.