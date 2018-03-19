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Школьники смогут задать вопросы ученым в библиотеке № 180
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Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Школьники смогут задать вопросы ученым в библиотеке № 180 

Управа района Коньково 4 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Участники бесплатного познавательного марафона для школьников «Хочу все знать» смогут не только послушать интересные лекции ученых, но и пообщаться с исследователями.
Ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждаются в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, смогут получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются. Записаться на собеседование после лекции можно, заполнив он-лайн форму — https://goo.gl/forms/RbofIt3iSHrGK5EC3, или позвонив/написав библиографу Анне Горской. Ее телефон 8 916 436 72 12, почта gorskaja@gmail.com.
Марафон «Хочу все знать» будет проходить с 21 по 25 марта. Он приурочен к возрождению научно-технического альманаха, издававшегося для подростков с 1957 по 1990 годы. Легендарный альманах получил новую жизнь в начале 2018 года.
Первый день нашего марафона начнется лекцией астронома Владимира Сурдина «Роботы летят на Марс», а продолжится он выступлением космического инженера Андрея Афанасьева, участника советской программы «Энергия — Буран». С расписанием на другие дни можно ознакомиться в нашем материале.
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