Школьники смогут задать вопросы ученым в библиотеке № 180

Участники бесплатного познавательного марафона для школьников «Хочу все знать» смогут не только послушать интересные лекции ученых, но и пообщаться с исследователями.

Ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждаются в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, смогут получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются. Записаться на собеседование после лекции можно, заполнив он-лайн форму — https://goo.gl/forms/RbofIt3iSHrGK5EC3, или позвонив/написав библиографу Анне Горской. Ее телефон 8 916 436 72 12, почта gorskaja@gmail.com.

Марафон «Хочу все знать» будет проходить с 21 по 25 марта. Он приурочен к возрождению научно-технического альманаха, издававшегося для подростков с 1957 по 1990 годы. Легендарный альманах получил новую жизнь в начале 2018 года.