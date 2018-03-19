15 тысяч человек приняли участие в Дне воссоединения в Майкопе

Севастополя с 18 марта в столице Адыгеи отметили четвертую годовщину воссоединения Крыма Россией . Большой праздничный концерт состоялся на главной площади Майкопа и собрал более 15 тысяч жителей и гостей города. В торжествах приняли участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов , а также руководители и представители республиканских и городских органов власти, общественность и молодежь.

Перед началом концертной программы к собравшимся обратился руководитель региона. Мурат Кумпилов подчеркнул историчность даты, которая объединила два важных события — выборы Президента России и годовщину воссоединения Крыма с Россией.

«Каждый из нас понимает значимость этих двух событий для миллионов россиян, для будущего наших детей и внуков», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил, что воссоединение с Крымом укрепило авторитет России как великой державы, продемонстрировало силу и величие государства, его твердость в отстаивании национальных интересов.

«Принятие Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации было основано на воле народа, который согласно Конституции, является единственным источником власти. А высшим непосредственным выражением власти народа служат референдум и свободные выборы. Поэтому, выразив сегодня свою гражданскую позицию, вы не только проявили любовь к Родине, но и взяли на себя ответственность за ее судьбу, за своих самых близких людей», — сказал Мурат Кумпилов.

Затем молодежь города провела флешмоб «Родина моя». Волонтеры, помогавшие в организации избирательной кампании, и майкопчане запустили в небо воздушные шары цветов российского триколора.

Далее своими лучшими вокальными и хореографическими номерами порадовали зрителей ведущие коллективы и звезды Адыгеи — Магомед Дзыбов, Вячеслав Евтых, Сима Куйсокова, ансамбли «Нальмэс», «Исламей», «Оштен», «Форвард», «Синдика» и многие другие талантливые артисты.

Завершилось торжество праздничным фейерверком.