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15 тысяч человек приняли участие в Дне воссоединения в Майкопе
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Путин призвал запасников на сборы

15 тысяч человек приняли участие в Дне воссоединения в Майкопе 

АиФ Адыгея 4 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
18 марта в столице Адыгеи отметили четвертую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Большой праздничный концерт состоялся на главной площади Майкопа и собрал более 15 тысяч жителей и гостей города. В торжествах приняли участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также руководители и представители республиканских и городских органов власти, общественность и молодежь.
Перед началом концертной программы к собравшимся обратился руководитель региона. Мурат Кумпилов подчеркнул историчность даты, которая объединила два важных события — выборы Президента России и годовщину воссоединения Крыма с Россией.
«Каждый из нас понимает значимость этих двух событий для миллионов россиян, для будущего наших детей и внуков», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также отметил, что воссоединение с Крымом укрепило авторитет России как великой державы, продемонстрировало силу и величие государства, его твердость в отстаивании национальных интересов.
«Принятие Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации было основано на воле народа, который согласно Конституции, является единственным источником власти. А высшим непосредственным выражением власти народа служат референдум и свободные выборы. Поэтому, выразив сегодня свою гражданскую позицию, вы не только проявили любовь к Родине, но и взяли на себя ответственность за ее судьбу, за своих самых близких людей», — сказал Мурат Кумпилов.
Затем молодежь города провела флешмоб «Родина моя». Волонтеры, помогавшие в организации избирательной кампании, и майкопчане запустили в небо воздушные шары цветов российского триколора.
Далее своими лучшими вокальными и хореографическими номерами порадовали зрителей ведущие коллективы и звезды Адыгеи — Магомед Дзыбов, Вячеслав Евтых, Сима Куйсокова, ансамбли «Нальмэс», «Исламей», «Оштен», «Форвард», «Синдика» и многие другие талантливые артисты.
Завершилось торжество праздничным фейерверком.
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