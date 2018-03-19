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Суд не признал подделками работы из коллекции русского авангарда Ицхака Заруга
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Суд не признал подделками работы из коллекции русского авангарда Ицхака Заруга 

АртГид 4 часа назад
Фото: АртГид
В Висбадене завершился судебный процесс по поводу коллекции русского авангарда, принадлежащей израильскому арт-дилеру Ицхаку Заругу и насчитывающей более 1800 произведений. Ицхак Заруг, который подозревался в организации схемы продажи поддельного русского авангарда, был задержан в Германии более трех лет назад вместе с бизнес-партнером Моезом бен Хазазом по обвинению в продаже 18 подделок. После связанных с расследованием полицейских рейдов в Израиле, Германии и Швейцарии было конфисковано около 1500 подозрительных работ, причем примерно 1000 из них была обнаружена в мебельном магазине в Висбадене, где отсутствовали климат-контроль и специальная система охраны. Полиция подозревала, что Заруг продал через основанную им галерею SMZ в Висбадене поддельные работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Алексея Явленского и Наталии Гончаровой, сделанные в Израиле. Предполагалось, что действиями подозреваемых был нанесен ущерб в размере €11 млн, а судебное разбирательство станет крупным шагом в борьбе с торговлей поддельным русским авангардом. Однако суд, закончившийся 15 марта 2018 года, снял с Заруга и бен Хазаза главные обвинения. Суду были предъявлены 19 произведений, из них фальшивыми на основании технико-технологической экспертизы были признаны три, приписанные Эль Лисицкому, Казимиру Малевичу и Александру Родченко, Бен Хазаз признан виновным в мошенничестве при фальсификации их провенанса, приговорен к трем годам лишения свободы и сразу же освобожден, поскольку уже отбыл эквивалентное время в следственном изоляторе. 10 международных экспертов (среди которых был Андрей Наков) не смогли прийти к единому мнению и предъявить убедительные доказательства того, что остальные из предъявленных суду картин также являются подделками. Наков заявил, что ему понадобилось всего 15 минут, чтобы понять, что эти картины фальшивые, после чего защита добилась, чтобы Накова переквалифицировали из экспертов в свидетели именно на основании того, что он не исследовал картины тщательно. Другие экспертные мнения либо были отозваны самими экспертами, либо отклонены судом. Заруг приговорен к 32 месяцам лишения свободы, которые также уже отбыл во время предварительного следствия. Два арт-дилера должны заплатить, согласно решению суда, около €1 млн в виде возмещения ущерба. Сам Ицхак Заруг заявил после оглашения вердикта, что «разум и справедливость возобладали». Однако предстоит еще рассмотрение апелляции на решение суда в Милане, который признал Заруга виновным в попытке продать поддельную картину Кандинского. В свете решения висбаденского суда Заруг надеется, что ему удастся выиграть и апелляцию.
Источники: artnet, Guardian
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