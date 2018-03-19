Патрушев 20 марта обсудит в Екатеринбурге импортозамещение в сфере нацбезопасности

"С участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав УФО, представителей федеральных министерств и ведомств планируется обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — говорится в сообщении.