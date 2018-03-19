Ещё
Патрушев 20 марта обсудит в Екатеринбурге импортозамещение в сфере нацбезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Патрушев 20 марта обсудит в Екатеринбурге импортозамещение в сфере нацбезопасности 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 20 марта в Екатеринбурге совещание о реализации планов импортозамещения для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
"С участием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, глав субъектов Федерации, входящих в состав УФО, представителей федеральных министерств и ведомств планируется обсудить дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — говорится в сообщении.
"Также будет рассмотрен ход реализации планов по импортозамещению в целях обеспечения национальной безопасности", — добавили в СБ РФ.
ТАСС: последние новости
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести в начале апреля Спасатели отложили буксировку аварийного судна в Баренцевом море из-за непогоды ЦБ РФ намерен оценить возможность внедрения биометрии для юридических лиц
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»963
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие301
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось14
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова23
ЕС поддержал наказание России184
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение