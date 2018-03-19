Выксунский металлургический завод награжден Почетным штандартом губернатора Нижегородской области

Награждение состоялось 16 марта в ходе расширенного совещания коллегии министерства промышленности , торговли и предпринимательства области, посвященного результатам работы промышленности в 2017 году. Знак отличия управляющему директору ВМЗ Александру Барыкову вручил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин . Коллектив Выксунского металлургического завода удостаивался этой награды десять раз, предыдущий — по итогам 2015 года.

«Мы благодарны губернатору, Правительству Нижегородской области за оценку нашей работы и поддержку инвестиционных проектов. Это хороший стимул и дальше развивать производство и конкурентоспособность нашего предприятия», — отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

Справка

Нижегородские организации награждаются Почетным штандартом главы региона с 1998 года. ВМЗ удостаивался этой награды десять раз — по итогам 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 и 2015 годов. Штандарт представляет собой квадратное полотнище с гербом Нижегородской области. Это переходящая награда, которая вручается муниципалитетам, предприятиям и учреждениям региона за достижение высоких результатов в работе по итогам года.

Напомним, в 2017 году ВМЗ выпустил более 2 млн тонн труб различного сортамента, превысив результат 2016 года на 15%. Производство труб большого диаметра выросло на 16% — до 930 тысяч тонн. Выпуск горячекатаного рулонного проката достиг рекорда в 1,29 млн тонн с ростом на 4%. Производство железнодорожных колес увеличилось почти в 2 раза после низкой загрузки прежних лет благодаря объемным закупкам ОАО «Российские железные дороги» и составило более 681 тыс. шт.

Кроме того, Выксунский металлургический завод реализует масштабную программу развития производства нефтегазопроводных труб с инвестициями свыше 40 млрд руб. Проект рассчитан на модернизацию одного из действующих трубных цехов, создание и развитие новых производств.

В 2017 году ВМЗ также реализовал более 50 проектов повышения эффективности. Очередным подтверждением высокого уровня и профессионализма коллектива завода стала серебряная медаль Toyota Engineering Corporation за развитие производственной системы завода — ВМЗ стал первым предприятием в мировой металлургии, отмеченный данной наградой.