Юные IT-специалисты Преображенки продемонстрировали свои разработки на конкурсе

В эту субботу, 17 марта, Дворец творчества на Преображенке стал ареной настоящего креатива. Свои оригинальные проекты показали юные айтишники из различных творческих коллективов.

Это событие городского масштаба, так как первенство среди школьников проходит в рамках городского фестиваля «Золотой ключик».

Как отметила директор Дворца творчества «Преображенский», муниципальный депутат Елена Коминова, конкурс юных программистов проводится уже во второй раз. Свои лучшие разработки демонстрируют школьники из разных округов и районов нашего города.

Вот несколько конкурсных направлений: «Мультимедиа проекты: компьютерная анимация, статическая графика и презентации», «Web-технологии», «Программирование».

Интересно читать уже просто названия проектов. Например, воспитанница мульмистудии «ХО-РО-ШО» Лиза Стародубцева из района Хорошевский сняла анимационный фильм «Как лиса летать училась».

В очном туре конкурса участвовали несколько воспитанников педагога Наталии Дудко из Дворца творчества «Преображенский». Игорь Юлаев придумал мультимедийный проект «Поселок Белоомут». Авторами образовательной программы «Виртуальные лабораторные работы по физике для школьников» стали Денис Голомидов и Илья Тепляков. Презентацию «История театров Москвы : От истоков до наших дней» создал Максим Слепченко — истинным театралам стоит обратить на нее внимание. Тему «Самые вредные достижения цивилизации» разработал Артур Курамшин.