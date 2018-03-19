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Первая тренировка уже на следующей неделе: публикуем график репетиций парада Победы в Екатеринбурге
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Путин призвал запасников на сборы

Первая тренировка уже на следующей неделе: публикуем график репетиций парада Победы в Екатеринбурге 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Уже на следующей неделе в Екатеринбурге пройдёт первая тренировка военных к параду 9 Мая. Традиционно репетиция состоится на улицах Вторчермета.
Как рассказали Е1.RU в администрации Екатеринбурга, военная техника выйдет на улицы города 28 марта.
— Движение транспорта будет закрыто с 9:00 до 13:00 по улицам 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской, — уточнили в мэрии.
Также тренировки на Вторчермете состоятся 4, 11, 18 и 25 апреля.
В центре военные запланировали три репетиции. В ночь с 27 на 28 апреля, со 2 на 3 мая и с 4 на 5 мая. Центральные улицы Екатеринбурга в эти дни будут перекрыты с 20:00 до 04:00. Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.
Кроме того, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр гаишники оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, Дорожной от Окраинной до Военной, Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, Патриса Лумумбы от Военной до Московской, Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, Посадской от Большакова до Пальмиро Тольтти, Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, Репина от Малышева до Ленина, Малышева от Московской до Репина, Попова от Московской до Репина.
В прошлом году екатеринбуржцы были возмущены многочисленными перекрытиями центра города. Как военные репетировали в центре в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.
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