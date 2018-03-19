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Якутского подростка на второй день поисков нашли в городском компьютерном зале
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Якутского подростка на второй день поисков нашли в городском компьютерном зале 

Newsru.com 4 часа назад
Фото: Newsru.com
В Якутске пропавшего без вести подростка обнаружили в городском компьютерном зале. Всего за прошедшие сутки полицейские разыскали 13 пропавших якутян.
В полицию обратилась мать 13-летнего школьника после того, как он не пришел домой ночевать и не отвечал на телефонные звонки. Оказалось, что юный геймер был так увлечен компьютерной игрой, что не заметил, как прошли два дня, сообщается на  сайте
регионального управления МВД 19 марта.
Кроме того, стражи порядка разыскали 15-летнюю девушку, которая также не вернулась вечером домой. Через день ее нашли у друзей.
Среди пропавших без вести было несколько алкоголиков, в частности 56-летний мужчина, которого потерял его сын. Исчезнувший из дома якутянин, как выяснилось, впал в продолжительный запой. Аналогичный случай произошел с 64-летним пенсионером, перепугавшим своим отсутствием жену. Ряды запойных алкоголиков пополнили 41-летний и 38-летний мужчины, распивавшие спиртное в компании собутыльников и не отвечавшие на звонки обеспокоенных родных.
Также полицейские нашли 30-летнюю женщину, после ссоры с гражданским мужем без предупреждения уехавшую из Якутска в свой родной район. Подобная история случилась с 36-летней якутянкой — она, поругавшись с братом, уехала к знакомому.
Всего правоохранители отчитались об установлении местонахождения 13 якутян, пятерых из них нашли в районах республики.
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