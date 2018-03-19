Как попасть в Microsoft, Amazon и Twitter без престижного образования

О моем прошлом Я не учился в элитных университетах Лиги Плюща. Два года обучался в общеобразовательном колледже в Айдахо, а затем в небольшом католическом университете. На третьем курсе колледжа я начал изучать компьютерные науки, потому что тогда мне это казалось интересным. В детстве единственным устройством, напоминающим компьютер, была китайская игровая консоль, подделка Nintendo SNES. Когда она ломалась, я ее заклеивал скотчем. В колледже я подрабатывал самыми разными способами — мыл полы и продавал еду в торговой палатке. После выпуска я не знал, куда пойти работать. Я подал резюме в максимальное количество крупных технологических компаний, и мне повезло провести несколько собеседований по телефону. Тогда я даже не знал, что такое техническое собеседование, и не был к нему готов. Я шел на собеседования, думая, что интервьюер будет спрашивать меня, что такое список указателей бинарного дерева. Я провалил их все. Что было дальше Я написал простой скрипт на Python, который считывал все вакансии на Craigslists по ключевым словам и собирал все контакты в одну таблицу. Однако самому сайту не понравилось, что с ним работают таким образом, и он начал блокировать мой скрипт. Я запускал его через VPN и поставил на таймер, чтобы скрипт срабатывал раз в несколько минут. Решение было неидеальным, но работало.

Фото: Unsplash Мне удалось собрать около 500 адресов электронной почты рекрутеров из Сан-Франциско, Портленда, Спокана и Сиэтла. Я отфильтровал результаты и продолжил дорабатывать скрипт. Оказывается, на рынке уже было несколько подобных ботов, которые при этом делали автоматическую рассылку по найденным адресам. В основном, они принадлежали офшорным компаниям, которые хотели представить свой бизнес американскому рынку.

Я отправил примерно 500 писем и получил ответ на 50. Немногие из них закончились приглашением на собеседование. Наконец, мне повезло, и мне предложили работать младшим программистом в стартапе из Сиэтла. В нем я проработал 3,5 года и много узнал о таких вещах, как Amazon AWS, EC2, DynamoDB, SQS и Docker. Я научился хорошо писать код и решать проблемы. Я работал с умными людьми из Microsoft, Amazon и LinkedIn и впитывал знания, как губка. Как подготовиться к собеседованиям После первых неудачных попыток трудоустройства я сказал себе, что должен подготовиться к будущим собеседованиям. Я составил таблицу своих навыков и оценил, в чем я разбирался хорошо, а в чем не очень. Например, я указал такие темы, как структура данных, алгоритмы и проектирование систем. Большую часть времени я работал на PHP, в колледже немного разбирался в C++. Мне захотелось изучить какой-нибудь менее громоздкий язык программирования, чтобы быстрее писать код на техническом собеседовании. Я выбрал Python. Это отличный язык, в котором можно легко разобраться. Обучался я по роликам на YouTube вроде этих. Еще я прочитал официальную документацию. Я выбрал Python 2. x, но вы можете остановиться и на 3.

Фото: Unsplash Чтобы привыкнуть писать на Python, я выполнял простые задания на LeetCode, HackerRank и Project Euler. Я принимал участие в небольших челленджах типа «сделайте дизайн Х». Это было очень интересно, потому что я часто изучал приложения на iOS и пытался разобраться в их устройстве. Как бы вы сделали Instagram с нуля? Этот вопрос, кстати, мне задали на собеседовании в Facebook. Советую еще изучить плюсы и минусы различных технологий в индустрии. Для этого можно воспользоваться таким сайтом, как HighScalability. Попробуйте устроить мозговой штурм с коллегой и обсудить дизайн того или иного приложения. Посмотрите этот ролик от бывшего инженера Facebook о том, как решать проблемы дизайна. 20% своей подготовки я потратил на обновление резюме: тщательно изучил свои предыдущие проекты (о них обязательно спросят) и внес туда все, что довел до конца (независимо от их уровня сложности). Я отправил около 20 холодных писем в стартапы и получил ответ лишь от нескольких. Но все компании, к которым я обращался через знакомого, отвечали мне в течение недели. Да, нетворкинг действительно работает.

Я не очень общительный человек, и у меня было мало знакомых в интересующих меня фирмах. Поэтому я зарегистрировался на LinkedIn. У площадки есть функционал, который позволяет искать связи различных уровней. Так у меня появились люди, которые в итоге смогли меня порекомендовать в своей фирме. Собеседование в разных компаниях Краткая оценка всех собеседований, на которых я побывал.

Facebook/Google — все проходит автоматически. Процесс собеседования стандартный, и я не почувствовал никакой эмоциональной связи.

Pinterest — не лучшее собеседование, но компания крутая, как и ее продукт.

Microsoft — мне понравились сотрудники, особенно менеджеры. Вопросы задавали стандартные, но очень конкретизированные. Я бы поставил это собеседование на второе место. Но следует помнить, что в каждом отделе Microsoft собеседование проводится по-разному.

Amazon — стандартное собеседование. Одной половине кандидатов оно нравится, другой нет.

Twitter — все было очень весело. Мне уделили очень много внимания и тщательно расспросили о предыдущих проектах.

Snapchat — крутой офис в Лос-Анджелесе. Сотрудники — отличные люди, которые решили заняться стартапом. Но мне показалось, что многое в компании окружено завесой тайны.

Lyft — хороший офис недалеко от моего дома. Собеседование было стандартное и не вызвало у меня особых чувств.

Какие уроки я извлек

Пишите в резюме только правду. Большинство компаний задают вопросы по пунктам вашего резюме, и рекрутеры могут догадаться, где вы солгали. Лучше стопроцентно разбираться в одном проекте, чем знать по 10% о десяти разных.

Лучше, чтобы ваше резюме занимало одну страницу. Такая практика особенно распространена в технологических компаниях.

Общайтесь и заводите связи. Конкуренция высока, и каждый день лучшие компании просматривают тысячи резюме. Если у вас будет чья-то рекомендация, больше шансов, что на вас обратят внимание.

Отрепетируйте свою речь. Каждая компания хочет знать, почему вы хотите у нее работать. Объясните свои мотивы.

Готовьтесь заранее и делайте это хорошо. Оцените свои навыки по шкале от 1-10 и проработайте самые слабые.

Репетируйте собеседования. Делайте это с друзьями и максимально часто. Если у вас их нет, попробуйте проект Refdash.

Помните, что неудачи — это нормально. Иногда бывает просто неудачный день. Первые отказы ранят сильнее всего, из-за них страдает уверенность в себе. Когда я начал сомневаться в своих способностях после череды отказов, я сказал себе — если ты потерпел неудачу 10 раз, значит нужно стараться в 10 раз сильнее. Все, что вам нужно, это всего лишь один раз добиться успеха. После первого предложения дела пойдут легче.

На подготовку к собеседованиям у меня ушло около двух месяцев. Я тратил на нее по 20 часов в неделю или 80 часов в месяц. При этом я делал это, еще находясь на постоянной работе. Для создания хорошего резюме мне понадобилось 3,5 года усердной работы. Я специально брался за сложные проекты, чтобы научиться большему. В моем резюме не было информации о престижном образовании, но зато там я показал, что прекрасно разбираюсь в проектах, над которыми работал. Полезные ссылки

Elements of Programming Interviews — книга о решении трудных проблем кода.

Cracking The Coding Interview — книга, в которой хорошо рассказывается об основных сегментах кода.

OneNote — в этой программе я сохраняю нужные куски кода.

Evernote — а тут храню все остальные заметки.

CodeRunner — отличный редактор кода для Mac.

Jobscan — удобный инструмент для поиска работы.

Refdash — проект бывших сотрудников Google, который помогает подготовиться к собеседованию и получить примерную оценку результата.

CodePath — благотворительная организация, помогающая людям подготовиться к построению карьеры в сфере технологии.

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