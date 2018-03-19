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«Должник должен признать, что он должен»: как устроен коллекторский бизнес
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«Должник должен признать, что он должен»: как устроен коллекторский бизнес 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российский коллекторский рынок мутировал в причудливые формы после вступления в силу закона об этом виде деятельности в России в начале прошлого года. Люди, пугавшие население долгами, переквалифицировались и стали антиколлекторами.
Истории о жертвах коллекторов до сих пор свежи в памяти, прежде всего
из-за  своей жестокости. До января 2017 года складывалось впечатление, что профессиональные вышибатели долгов даже соревнуются между собой. Так родились методы, ставшие впоследствии узнаваемым почерком этого бизнеса.
Многие помнят и совершенно жестокие инциденты, рост числа уголовных дел. В итоге за коллекторов сообща взялись и Дума, и правительство. По очереди были приняты законы о банкротстве физлиц и регулировании коллекторской деятельности. С тех пор, как уверяют в юридических фирмах, связанных с рынком должников, коллекторы поделились на два лагеря — часть ушла в тень, часть изучила новые психологические методы работы.
В диалоге всегда используются такие способы, когда должник должен признать, что он должен, то есть это диалог. «Вы признаете, что вы должны? — Да, я признаю. — Вы готовы оплачивать?» Клиент говорит, «да, в принципе, готов». В принципе, он всегда готов, но не имеет возможности здесь и сейчас, тогда коллектор заставляет его дать обещание и за это обещание начинает с него спрашивать. Таким образом, коллектор получает возможность спрашивать то, что ему обещали
Сергей Крылов, юрист.
В неожиданной форме этот же метод стали применять и коллекторы, ушедшие в тень. Они открыли антиколлекторские агентства и начали войну с себе подобными. Для вида. Платят же за представление должники, снабжая уже два «фронта», ведь теперь они должны и антиколлекторам — за услуги.
Большинство аферистов коллекторского рынка, по инерции, продолжает пользоваться незнанием гражданами новых законов, но их количество неуклонно снижается. Об этом говорит статистика: взвешивая плюсы и минусы, люди начинают чаще прибегать к процедуре банкротства — это дешевле и не так страшно, как те ассоциации, которые вызывает это слово.
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