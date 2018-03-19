Андрей Нестеренко: «При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей»

Андрей Нестеренко : «При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей»«При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей и параллельно проводить визуальный контроль», — сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области , руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» Андрей Нестеренко, комментируя начало процедуры заключения государственных контрактов с подрядчиками.

«Нижегородской области федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» однозначно необходима. Уже можно отметить, что областные трассы значительно улучшились.

Задачи, которые преследует приоритетный проект — улучшение качества дорожного покрытия, ликвидация мест с высокой концентрацией ДТП — по моему мнению, до конца действия программы будут решены.

В Нижегородской области идет несколько масштабных проектов — это и федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», которая продлится до 2025 года, и проект, который реализуем мы — «Карта убитых дорог», запущенный в 2017 году. Одной из задач обеих программ является ремонт дорог с учетом мнения граждан. Кроме того, в этом году акцентируется внимание на контроле качества и на снижении ДТП в местах аварийности. Например, будут выполняться мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: нанесение разметок, установка светофоров и знаков.

Изменения необходимы там, где они требуются в остром порядке. При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей и параллельно проводить визуальный контроль. Дальше остается только произвести анализ и принять соответствующие меры. Практика, когда нижегородцы помогают Администрации города и области выявить узкие места на магистралях и другие дорожные проблемы — должна быть в приоритете. Такоевзаимодействие идет во благо и городу и области в целом.

В этом году необходимо сосредоточиться на контроле качества выполнения дорожных работ».

Ранее в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» завершены торги по ремонту дорог регионального значения. В настоящее время идет процедура заключения 19государственных контрактов. 19 марта 2018 года пройдут торги на ремонт дорог во всех восьми районах Нижнего Новгорода, на эти цели будет направлено 884,629 млн рублей.