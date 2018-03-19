Андрей Нестеренко: «При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей»«При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей и параллельно проводить визуальный контроль», — сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области, руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» Андрей Нестеренко, комментируя начало процедуры заключения государственных контрактов с подрядчиками.
«Нижегородской области федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» однозначно необходима. Уже можно отметить, что областные трассы значительно улучшились.
Задачи, которые преследует приоритетный проект — улучшение качества дорожного покрытия, ликвидация мест с высокой концентрацией ДТП — по моему мнению, до конца действия программы будут решены.
В Нижегородской области идет несколько масштабных проектов — это и федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», которая продлится до 2025 года, и проект, который реализуем мы — «Карта убитых дорог», запущенный в 2017 году. Одной из задач обеих программ является ремонт дорог с учетом мнения граждан. Кроме того, в этом году акцентируется внимание на контроле качества и на снижении ДТП в местах аварийности. Например, будут выполняться мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: нанесение разметок, установка светофоров и знаков.
Изменения необходимы там, где они требуются в остром порядке. При выборе участков для ремонта дорог нужно больше прислушиваться к мнению жителей и параллельно проводить визуальный контроль. Дальше остается только произвести анализ и принять соответствующие меры. Практика, когда нижегородцы помогают Администрации города и области выявить узкие места на магистралях и другие дорожные проблемы — должна быть в приоритете. Такоевзаимодействие идет во благо и городу и области в целом.
В этом году необходимо сосредоточиться на контроле качества выполнения дорожных работ».
Ранее в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» завершены торги по ремонту дорог регионального значения. В настоящее время идет процедура заключения 19государственных контрактов. 19 марта 2018 года пройдут торги на ремонт дорог во всех восьми районах Нижнего Новгорода, на эти цели будет направлено 884,629 млн рублей.
Напомним, что информацию о федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» можно увидеть на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, официальном сайте приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». С перечнем объектов и намечаемых работ на текущий год можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.