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Кати Лель «спелась с Кеном»
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Кати Лель «спелась с Кеном» 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица оказалась за кулисами во время съемок очередного выпуска шоу «Мужское и женское» как раз в тот момент, когда там же находился загадочный гость по имени Родриго Алвес. Мужчина известен за рубежом тем, что всю жизнь пытается довести до совершенства свое лицо, выбрав в качестве эталона кукольного Кена. Молодой человек настолько заигрался, что сделал уже 60 пластических операций, просадив изрядную долю наследства.
Кате Лель удалось сделать селфи с Родриго, который для появления на российских экранах выбрал белый костюм. Поклонники певицы жестко отреагировали на подобного «друга» звезды: «Я сначала думала скульптура из музея восковых фигур. Это красиво, что ли? Мозги бы лучше один раз купил», «Зачем он вообще приехал. Он был гораздо лучше до операции. Какой-то он не приятный. Дети увидят, напугаются. Зачем так себя уродовать ради славы. Просто жуть. Как с того света пришёл. Переборщил с пластикой».
Сам Родриго, судя по его странице в Инстаграм, приехал в Россию в рамках недели моды. Очевидно, какого колоритного гостя сразу стали приглашать на многие популярные шоу.
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