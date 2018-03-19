Кати Лель «спелась с Кеном»

Певица оказалась за кулисами во время съемок очередного выпуска шоу «Мужское и женское» как раз в тот момент, когда там же находился загадочный гость по имени Родриго Алвес. Мужчина известен за рубежом тем, что всю жизнь пытается довести до совершенства свое лицо, выбрав в качестве эталона кукольного Кена. Молодой человек настолько заигрался, что сделал уже 60 пластических операций, просадив изрядную долю наследства.

Кате Лель удалось сделать селфи с Родриго, который для появления на российских экранах выбрал белый костюм. Поклонники певицы жестко отреагировали на подобного «друга» звезды: «Я сначала думала скульптура из музея восковых фигур. Это красиво, что ли? Мозги бы лучше один раз купил», «Зачем он вообще приехал. Он был гораздо лучше до операции. Какой-то он не приятный. Дети увидят, напугаются. Зачем так себя уродовать ради славы. Просто жуть. Как с того света пришёл. Переборщил с пластикой».