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Глава Ольховского района получил штраф за волокиту
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Глава Ольховского района получил штраф за волокиту 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Глава администрации Ольховского района Волгоградской области и его первый заместитель получили штраф по 5 000 рублей каждый за волокиту.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной прокуратуре, 5 октября к руководителю администрации с письменным заявлением обратился житель села Захаровка. Мужчина пожаловался чиновнику на то, что застройщик нарушил срок возведения жилого дома в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Глава района удосужился рассмотреть заявление только после проверки прокуратуры. Ответ мужчине он дал спустя три месяца. За волокиту при рассмотрения обращения местного жителя по земельному вопросу поплатился и заместитель чиновника.
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