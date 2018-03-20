Астроном-любитель помог NASA открыть новый вид полярного сияния

Новый вид полярных сияний был открыт в ходе совместного проекта Aurorasaurus, который предполагает сотрудничество профессиональных ученых и обычных наблюдателей и финансируется NASA и Национальным научным фондом США . Об этом сообщил сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Около полутора лет назад канадский

астроном-любитель

Нотани Бурасса запечатлел необычное фиолетовое северное сияние.

Явление вместе с жителем Канады зафиксировали камеры ASls, оборудование проекта Swarm и фотомеры MSPs. Кроме того, его обсуждали онлайн на различных форумах.

По своему характеру сияние не является нормальным. Обычно такие явления овальной формы и в основном зеленого, синего и красных цветов. Ко всему прочему, сияние имеет начало и конец.

Объединив усилия, ученым удалось выяснить, что редкое сияние можно наблюдать на небе в полночь. Оно полностью исчезает меньше чем через час. Фиолетовому сиянию дали название Steve.

По мнению ученых, изучение сияния может помочь выяснить, как именно магнитные поля Земли функционируют и взаимодействуют с заряженными частицами в космосе.

Steve стал важным открытием

из-за его местоположения в суб-авроральной

зоне, области более низкой широты, чем там, где появляется большинство полярных сияний. Феномен последних тоже недостаточно изучен.

Северное сияние удалось увидеть жителям подмосковного Королева. По словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, подобное явление довольно редко встречается в регионе, но возможность его не исключена.