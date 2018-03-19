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Отремонтируют фонтан и поставят лавки: в Перми начался ремонт сквера имени Землячки
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Отремонтируют фонтан и поставят лавки: в Перми начался ремонт сквера имени Землячки 

59.ru 4 часа назад
Фото: 59.ru
В Мотовилихинском районе города начались работы по благоустройству сквера имени Розалии Землячки. Проект предполагает восстановление фонтана, ремонт ограждения и пешеходных дорожек, а также установку лавочек.
Сквер имени Розалии землячки был разбит на улице Уральской в 1950-х годах. В 2000-х небольшой парк с фонтаном стал постепенно разрушаться. В прошлом году власти города приняли решение о его реконструкции и объявили аукцион по поиску подрядчика стоимостью 83 миллионов рублей.
— Будут восстановлены пешеходные дорожки, ограждение по периметру сквера, установлены лавочки, урны, вновь заработает фонтан в центре сквера, планируется обновить и уличное освещение, — сообщили в администрации Перми.
Фонтан планируют восстановить в первоначальном виде — с головами львов, и добавить подсветку. Кроме того, по указанию главы города в сквере появится детская площадка, вместо тополей будет высажено 1200 саженцев яблок, ивы, груши, ели, сирени и другие ценные породы.
— С 19 марта подрядная организация приступает к подготовительным работам — установке ограждения по периметру и сносу аварийных тополей, — пояснили в администрации. — Затем начнутся демонтажные работы и строительство подземных коммуникаций. Проход по скверу на время реконструкции будет закрыт.
Завершится благоустройство сквера должно в конце 2018 года.
Подробнее об истории сквера имени Розалии Землячки читайте в нашем материале.
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