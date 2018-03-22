В Краснодаре изменятся шесть трамвайных маршрутов

В ночное время и утренние часы с 22.10 до 5.30 с 22 по 26 марта будут временно изменены схемы движения трамвайных маршрутов № № 2, 3, 15, 20, 21 и 22.

«Временные изменения вводятся в связи с проведением капитального ремонта трамвайного полотна на пересечении улиц Садовой и Промышленной», — приводит слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба мэрии.

С 22 по 26 марта трамваи маршрута № 2 после 22.10 будут следовать от ул. Индустриальной до разворотного кольца «ул. 40-летия Победы», затем — по маршруту № 15 до ж/д вокзала Краснодар-I.

Трамваи маршрута № 3 после 21.25 будут следовать от Западного депо до ул. Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, им. Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевская дамба, им. Горького и далее до Западного депо.

Трамваи маршрута № 15 после 21.35 пойдут от ж/д вокзала Краснодар-I до разворотного кольца «ул. 40-летия Победы».

Трамваи маршрута № 20 после 21.20 проследуют от конечной остановки «Хладокомбинат» по ул. им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной до улицы Декабристов, обратно — также по ул. Коммунаров до Восточного депо.

Трамваи маршрута № 21 после 21.30 будут следовать из Юбилейного микрорайона до ул. Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, им. Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевская дамба, им. Горького и далее до Юбилейного микрорайона.

Трамваи маршрута № 22 после 21.50 (в рабочие дни) будут следовать в прямом и обратном направлении по ул. им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной. В выходные дни маршрут будет работать без изменений.