Движение общественного транспорта в Краснодаре восстановили не полностью

Краснодар . 19 марта — Новая Кубань. Сегодня утром из-за аварии произошла приостановка в работе общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы не ходили по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан.

Всё случилось из-за отключения подстанции в районе Чистяковской рощи и ул. Славянской.

К обеду удалось восстановить движение троллейбусов по ул. Красных Партизан. Пока до ул. Круговой едут следуют лишь часть машин 4-го и 21-го маршрутов.

Трамваи №5, 8, 15, 21, 22 отправляются на ул. Московскую попеременно.

В связи с аварией в КТТУ было принято решение о сокращении количества подвижного состава.