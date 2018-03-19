Ещё
Движение общественного транспорта в Краснодаре восстановили не полностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение общественного транспорта в Краснодаре восстановили не полностью 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. Сегодня утром из-за аварии произошла приостановка в работе общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы не ходили по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан.
Всё случилось из-за отключения подстанции в районе Чистяковской рощи и ул. Славянской.
К обеду удалось восстановить движение троллейбусов по ул. Красных Партизан. Пока до ул. Круговой едут следуют лишь часть машин 4-го и 21-го маршрутов.
Трамваи №5, 8, 15, 21, 22 отправляются на ул. Московскую попеременно.
В связи с аварией в КТТУ было принято решение о сокращении количества подвижного состава.
Новая Кубань: последние новости
Оплаченный голос или разоблачения в канун дня предвыборной тишины До конца 2018 года Академия ФК «Краснодар» откроет два новых манежа в столице Кубани Дмитрий Окунев: «Только государственное регулирование сельскохозяйственной отрасли в России обеспечит ее устойчивое развитие»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал запасников на сборы202
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1114
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие322
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось18
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение