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Более 14,5 миллионов рублей направлено на развитие молодежного предпринимательства в Нижегородской области
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Более 14,5 миллионов рублей направлено на развитие молодежного предпринимательства в Нижегородской области 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов в связи со стартом новой программы развития молодежного предпринимательства в регионе, презентация которой состоялась в Институте экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
«Вклад малого бизнеса в ВВП страны к середине следующего десятилетия должен достичь 40 процентов — такую задачу поставил Президент РФ. Для её выполнения очень важно стимулировать развитие предпринимательства среди молодежи. Мы этим занимаемся уже 7 лет в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель».
Полученный опыт позволил нам разработать новые подходы, и в нынешнем году программа получила значительный апгрейд», — рассказал министр. По его словам, обновления затронули все стадии программы: от организации обучения (результатом которых должно стать открытие нового бизнеса) до изменения подхода к информационному освещению. Так, в частности, запущен портал молодежного предпринимательства с интерактивным каналом: новости пользователям будет доставлять телеграмм-бот.
«Молодые люди Нижегородской области смогут пройти обучение в образовательном Акселераторе. Мы планируем провести в 2018 году 12 наборов в Акселератор, что позволит обучить около 1,5 тысяч человек», — добавил министр. Впервые, после обучающих программ, шефство над выпускниками возьмут наставники — опытные предприниматели. Планируется, что по результатам обучения молодыми нижегородцами будет открыто не менее 150 новых бизнесов.
«Среди наставников, кстати, немало выпускников «Ты-предприниматель» прошлых лет. Это, например, Анастасия Суворова, которая начинала с выпечки пряников на дому, а теперь у нее контракты с РЖД. Или Евгений Пороховой — он прошел путь от детской мечты стать великим футболистом до открытия сети футбольных секций. Это и Роман Улитин, который когда-то помогал папе на «халтурах», изготавливая «наружку», а теперь месячный оборот его компании, которая занимается подсветкой зданий в городе и области, приближается к миллиону рублей. В планах у Романа — подсветить нижегородский Кремль и открыть музей светодизайна».
Лучшие участники программы также получат возможность бесплатно посетить крупнейшие международные и межрегиональные мероприятия, такие как экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи и многие другие. А Всероссийский молодежный форум, на который в Москву ежегодно съезжаются молодые предприниматели со всей страны, впервые покинет столицу и пройдет у нас, в Нижнем Новгороде в ноябре 2018г.
Для того, чтобы стать участником образовательной программы «Ты-предприниматель», необходимо заполнить заявку на портале http://molpred52.ru.
Напомним, федеральная программа «Ты — предприниматель» направлена на обучение молодёжи базовым предпринимательским знаниям и навыкам. Также программа ставит задачей популяризацию предпринимательской деятельности. На территории Нижегородской области программа реализуется с 2011 года региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». За это время в программе приняли участие более 30 тысяч человек, выпускники программы создали около 700 новых бизнесов.
Ранее сообщалось, что по результатам 2017 года Нижегородская область вошла в 10-ку лидеров среди регионов, реализующих программу «Ты-предприниматель».
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