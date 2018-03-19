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Огромная белая акула попыталась проломить стальную клетку дайверов. Защита никогда не была такой безнадежной
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Огромная белая акула попыталась проломить стальную клетку дайверов. Защита никогда не была такой безнадежной 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
Шестиметровая акула внезапно появилась из темных глубин океана и направилась прямо к дайверам. Люди были защищены стальной клеткой, но даже сталь казалась совершенно ненадежной перед лицом такой угрозы.
Джон Махер, автор снимков, прилетел на остров Гуадалупе специально для изучения белых акул. И первое же погружение столкнуло его с настоящим гигантом: дайвер-любитель вряд ли ожидал встретить что-то подобное.
Смотреть прямо в глаза монстру таких размеров было сродни сакральному опыту. Я и в самом деле почувствовал, что это — быть потенциальной добычей — Джон Махер
Стальная клетка по сравнению с этим гигантом выглядит просто смешно. Если бы акула хотела напасть, ее бы вряд ли вообще остановило хоть что-нибудь.
Побережье у острова Гуадалупе считается одним из лучших мест для наблюдения за белыми акулами. Но и опасности в таких погружениях много: за последние несколько лет в океане пропали 9 дайверов.
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