Участники «Активного гражданина» выбрали объекты для посещения в Дни исторического и культурного наследия

Участники «Активного гражданина» определили новые экскурсии для включения в программу Дней исторического и культурного наследия, сообщили в пресс-службе проекта.

«Активные граждане» проголосовали за новые экскурсии, которые необходимо включить в Дни исторического и культурного наследия. Всего в голосовании по этому вопросу приняли участие 202 тыс. 802 человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве ежегодно в апреле и мае. В это время все желающие получают уникальную возможность посетить знаменитые столичные памятники архитектуры, доступ в которые в обычное время ограничен. Также москвичи и гости столицы могут попасть на объекты, на которых завершены реставрационные работы.

«По итогам голосования, наибольшую поддержку горожан получили памятники архитектуры ВДНХ (проспект Мира, д. 119). За них проголосовали 32,6% участников. Чаще всего за экскурсию по объектам выставки голосовали мужчины. На втором месте — усадьба Остафьево (Вяземских). Она находится в поселении Рязановское. За экскурсию в усадьбу высказались 19,64% активных граждан. Наибольший интерес история объекта вызвала у участников голосования до 24 лет. С небольшим отрывом на третьем месте — жилой дом XVIII-XIX вв., расположенный по адресу: Старосадский пер., д. 9, стр. 1. За то, чтобы включить посещение этого объекта в программу Дней исторического наследия проголосовали 19,05% человек. Этот вариант программы оказался популярен у женщин, а также активных граждан от 25 до 34 лет», — поясняется в сообщении.

Кроме того, 14,4% участников голосования высказались за экскурсию в городскую усадьбу (бывший дом Боткина). Он находится в Петроверигском пер. Это здание хотели бы посетить активные граждане старше 35 лет. Затруднились с выбором 7% активных граждан, 3% признались, что не интересуются такими экскурсиями. 4,3% посчитали, что новые объекты для посещения должны выбирать специалисты.